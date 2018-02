Internacional é tricampeão gaúcho Mesmo não jogando um futebol de qualidade, o Internacional venceu a Ulbra, por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Canoas, e, com a vitória, conquistou o tricampeonato gaúcho. Em 2002 e 2003 os títulos vieram em decisões contra o 15 de Novembro, de Campo Bom. O jogo mal havia começado e a Ulbra mostrou que a vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, quarta-feira, pelas semifinais, não havia sido obra do acaso. Marcou sob pressão o campo todo e não permitiu qualquer tipo de articulação ofensiva por parte do Inter. O resultado óbvio desse domínio surgiu aos 20 minutos quando Alex Martins, livre no meio da área tocou de cabeça para fazer Ulbra 1 a 0, após jogada de Cléber. Aos 30, em sua única conclusão na primeira etapa, Edinho empatou o jogo num violento chute já dentro da pequena área, após receber passe de Oséas. Logo na saída de bola, Cléber, de falta, acertou a trave de Clemer, que ainda fez mais duas grandes defesas. Veio o segundo tempo e o Inter com a expulsão de Alexandre Lopes aos nove minutos, se encolheu mais ainda. Chiquinho entrou para reforçar o setor defensivo e Oséas não gostou de ser substituído. "Sempre que alguém é expulso, eu sou escolhido para sair. Não dá para agüentar." Por isso, só na base da raça o Inter, mesmo dominado, fez 2 a 1 para conquistar o título, que saiu graças ao talento de Nilmar: após uma tabela entre Bolívar e Marabá, Nilmar driblou Sidney e tocou na saída de Rafael para definir o tricampeonato.