Internacional elimina o Confiança-SE O Internacional derrotou o Confiança-SE por 4 a 1 nesta quarta-feira e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O time gaúcho vai enfrentar o vencedor de São Gonçalo (RN) e Prudentópolis (PR), que decidem a vaga nesta quinta-feira. Ao contrário do que os gaúchos esperavam, o time sergipano partiu para o ataque e marcou primeiro, logo aos cinco minutos. A defesa do Inter não afastou um cruzamento para a área e Gil aproveitou para fazer 1 a 0. Atordoado e nervoso, o Internacional passou a errar passes e a ouvir vaias da torcida. Tudo mudou aos 16 minutos, quando Cleiton Xavier recebeu um cruzamento de Wellington, dominou a bola no peito e sem deixá-la cair no chão, fez 1 a 1. Reanimado, o Internacional passou a mandar no jogo e virou para 2 a 1 ainda no primeiro tempo, num chute quase sem ângulo de Diego. A expulsão de Bruno no início do segundo tempo e a necessidade que o Confiança tinha de atacar facilitaram a vida do Internacional, que passou a encontrar espaços para construir suas jogadas e ampliou aos 32 minutos, com Oséas, e aos 35 minutos, com Cleiton Xavier. Aos 41 minutos, Rodrigo Paulista, cobrando pênalti, desperdiçou a chance de fazer 5 a 1.