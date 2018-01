Internacional empata e vai às quartas O Internacional arrancou nesta quinta-feira um empate por 1 a 1 contra o Rosario Central (ARG), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e está classificado para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará mais um argentino: o Boca Juniors. As partidas ainda não tem data marcada, pois a Conmebol aguarda a definição de todos os confrontos. As datas prévias são 19 e 26 de outubro e 2 e 9 de novembro. O certo é que o Inter joga a primeira em casa e a segunda fora, na Argentina. Contra o Rosario, o Inter havia ganho o jogo de ida por 1 a 0, na casa do adversário. Quanto ao jogo, no primeiro tempo os dois times atacaram, até criaram chances de gol, mas ninguém conseguiu marcar. A baixa no Internacional foi Índio, que precisou sair de campo com menos de 15 minutos por ter deslocado a clavícula. No segundo tempo, o Inter conseguiu abrir o placar logo aos 7, com chute forte de Jorge Wagner. Quatro minutos depois o Rosario empatou, com Rivarola, de cabeça. Mesmo com esse empate, o time brasileiro garantia sua classificação. Porém, como boa parte dos duelos entre brasileiros e argentinos, houve confusão. Rivarola reclamou de que Tinga teria recuperado uma bola com a mão e acabou expulso. Fassi e Gavilán, no final, também receberam cartão vermelho por brigarem.