Internacional empata em casa com o Santa Cruz pelo Gaúcho O Internacional empatou com o Santa Cruz por 1 a 1, neste sábado, no Beira-Rio. O resultado mantém o time colorado fora da zona de classificação para a próxima fase do campeonato gaúcho. O atual campeão do mundo de clubes está em quarto lugar na Chave 1, com 15 pontos. O Santa Cruz tem a mesma pontuação, mas é quinto por ter uma vitória a menos. Apesar de jogar em casa, com o apoio de 17 mil torcedores, o Internacional não conseguiu vencer a marcação do Santa Cruz, que tinha cinco jogadores no meio-campo e soube controlar o movimento dos anfitriões. Mesmo assim, em escapadas de Elder Granja, Alexandre Pato e Christian, o Internacional conseguiu criar pelo menos seis chances de marcar durante o jogo, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Pitol, sempre bem colocado. O Internacional largou na frente, aos 36 minutos do primeiro tempo. Christian foi calçado dentro da área e cobrou o pênalti sofrido para fazer 1 a 0. O Santa Cruz chegou ao empate aos dois minutos da etapa complementar. Tiago Rodrigues driblou Elder Granja e cruzou para Jé marcar. Neste domingo, o Juventude, líder do grupo com 24 pontos, recebe a Ulbra, segunda colocada, com 18 pontos. O Internacional torce para que o Novo Hamburgo, terceiro, com 15 pontos e saldo de cinco gols, perder para o Guarany (11 pontos), em Bagé.