Internacional empata sem gols com Novo Hamburgo na estreia de Dunga

PORTO ALEGRE - Não foi das melhores a estreia de Dunga como técnico do Internacional. Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe colorada recebeu o Novo Hamburgo e não saiu de um frustrante empate em 0 a 0. A partida aconteceu em Gravataí para evitar confronto dos torcedores do Inter com os gremistas. Anteriormente o jogo estava marcado para Canoas.

A estreia do elenco principal do Inter no Gauchão estava prevista para o fim de semana passado, mas a rodada foi adiada em luto pela tragédia de Santa Maria. Assim, a comissão técnica optou por usar os titulares nesta quarta-feira, em preparação para o clássico de domingo que vem, contra o Grêmio, em Erechim.

Com três meias (Fred, Dátolo e D''Alessandro) municiando Forlán e Damião, o Inter criou diversas chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes, parando no goleiro Gott e na falta de pontaria. O jogo marcou a estreia de Willians e Gabriel, que começaram como titulares, e do lateral-direito Hélder, que entrou no segundo tempo.