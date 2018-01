Internacional encara o Cruzeiro e seca o São Paulo para garantir vaga no G4

A equipe paulista tem 59 pontos e visita o Goiás, que luta contra o rebaixamento, na mesma data e horário. Se o São Paulo vencer, acaba com as pretensões da equipe gaúcha. Se empatar e o Internacional vencer, a última vaga na competição continental será definida no saldo de gols. Atualmente, a equipe do Morumbi leva vantagem - tem cinco gols positivos contra -1 do rival.

Para fazer a sua parte na briga pela Libertadores, o Internacional terá que acabar com a sequência invicta de 13 jogos do Cruzeiro, que está na parte intermediária da tabela de classificação e luta apenas para ficar em quinto e pular as três primeiras fases da Copa do Brasil.

O técnico Argel Fucks escondeu a escalação da equipe e fechou os treinos durante a semana. Sem poder contar com o meia D''Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deverá promover a entrada de Alex, recuperado de um desconforto muscular na panturrilha direita. No ataque, Lisandro López deve voltar ao time titular e formar dupla de ataque com Vitinho.