Internacional encara o Vitória para virar líder do Brasileirão

O Internacional pode chegar neste sábado à liderança do Brasileirão. Como o líder Palmeiras só joga na quarta-feira nesta 25ª rodada do campeonato, o time gaúcho assume provisoriamente a primeira colocação se conseguir pelo menos um empate neste sábado, quando enfrenta o Vitória, a partir das 18h30, no Estádio Barradão, em Salvador. Acompanhe o placar ao vivo no estadao.com.br.

Veja também

Inter busca liderança e Atlético-MG quer seguir no G4

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Inter está em segundo lugar no campeonato, com 43 pontos, apenas um a menos do que o líder Palmeiras - em caso de empate na pontuação, o time gaúcho leva vantagem por ter mais vitórias (13 a 12). Por isso, espera ganhar neste sábado para aumentar a pressão sobre os palmeirenses, que enfrentam o Cruzeiro na quarta-feira.

Mesmo sem problemas para montar o time, o técnico Tite esconde a escalação e o esquema tático que usará neste sábado. Se mantiver o 4-4-2, ele terá uma vaga para dois zagueiros, Índio ou Sorondo, ao lado do de Fabiano Eller na defesa. Se preferir o 3-5-2, escala os três e tira um dos quatro jogadores do meio-de-campo.

Enquanto isso, o volante Magrão cumpre suspensão neste sábado - ele também pode estar trocando o Internacional pelo Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. E o meia Andrezinho é o principal candidato à vaga se o meio-de-campo tiver realmente quatro jogadores.