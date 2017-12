Internacional entra no clima de decisão A vitória sobre o Paysandu (1 a 0), na última segunda-feira, colocou o Internacional em clima de decisão de campeonato. Eufóricos, os torcedores acreditam que o líder Corinthians, com 71 pontos, não vai ganhar do Cruzeiro, nesta quarta, e nem do Santos, no domingo, e, com os tropeços, vai ficar ao alcance do time gaúcho na briga pelo título. O Internacional tem 65 pontos e joga contra o Paraná, na quinta, e contra a Ponte Preta, no domingo, em partidas teoricamente mais fáceis que as do concorrente. Os jogadores entraram no embalo e passaram a terça falando em torcer pelo Cruzeiro, com a esperança de vibrar como no domingo, quando festejaram o empate do Vasco contra o time paulista. ?É um ambiente que revela preocupação de todos em deixar algo para o clube e não apenas em passar pelo clube?, descreveu o técnico Muricy Ramalho, que verá sozinho o jogo de Minas para estudar o Corinthians, adversário do dia 20 de novembro, em rodada que poderá definir o campeão. O presidente do Internacional, Fernando Carvalho, acredita que o clima de decisão vai se estender por todo o mês. Atribui a esta semana um destaque maior pela expectativa de que o Corinthians tropece. Mas entende que a briga seguirá acirrada até pelo menos a penúltima rodada. O clube gaúcho não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1979