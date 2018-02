Internacional escala time titular para se recuperar no Gaúcho O Internacional vai escalar seu time titular neste domingo, contra o Novo Hamburgo, no Estádio Santa Rosa, com o objetivo de recuperar terreno no Campeonato Gaúcho. O campeão mundial, que utilizou reservas em boa parte da competição, está apenas em quarto lugar no Grupo 1, com 11 pontos, quatro a menos que o rival, que é o segundo - apenas os três primeiros se classificam para a próxima fase. O técnico Abel Braga deve poupar apenas o lateral-direito Ceará e o atacante Iarley, que sentiram dores musculares depois da vitória contra o Emelec, por 3 a 0, na quarta-feira, pela Libertadores. Mas a presença do novo ídolo da torcida, o atacante Alexandre Pato, está confirmada. Nos outros jogos desse grupo, o líder Juventude (18 pontos) recebe o Veranópolis (sétimo, com 10 pontos), e o Glória (oitavo, com 3 pontos) enfrenta o Guarany de Bagé (sexto, com 11). Pelo Grupo 2, o vice-líder Caxias (14 pontos) vai a Cachoeira do Sul encarar o São José (sétimo, com 7 pontos), enquanto o Esportivo (terceiro, com 14 pontos) viaja a Venâncio Aires para jogar contra o Guarani (quinto, com 9 pontos). No outro duelo, o Brasil (6 pontos) tenta deixar a lanterna para o 15 de Novembro (7).