Internacional estreia na Copa São Paulo com vitória sofrida sobre o Boavista-RJ

Não foi fácil, mas o Internacional conseguiu vencer o jogo de estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, o time gaúcho venceu o Boavista-RJ por 2 a 0, no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP), cidade que é a sede do Grupo 6.

Depois de um primeiro tempo nervoso e sem gols, mas com algumas boas chances, o Internacional mostrou mais preparo físico que o adversário durante a etapa complementar e garantiu a vitória. O primeiro gol saiu aos 25 minutos, quando Netto pegou sobra na entrada da área e chutou para marcar. Quatro minutos depois, Brenner ampliou após aproveitar falha da defesa.

Com isso, o Internacional termina a primeira rodada na liderança da chave, com três pontos, e o Boavista na lanterna, sem pontuação. Na preliminar, o time anfitrião, o Osvaldo Cruz, empatou sem gols com o Capital, de Tocantins. Cada um soma um ponto.

Neste domingo, o time gaúcho volta a campo para encarar o Capital, às 11 horas. Mais cedo, às 9 horas, o Boavista enfrenta o Osvaldo Cruz. A tarde também foi de estreia para o Joinville, que venceu o Real-DF por 4 a 2, em Taboão da Serra (SP), pelo Grupo 24.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

Paulista-SP 0 x 1 São José-RS

Osvaldo Cruz-SP 0 x 0 Capital-TO

Taboão da Serra-SP 1 x 1 São Paulo Crystal-PB

Internacional-RS 2 x 0 Boavista-RJ

Joinville-SC 4 x 2 Real-DF