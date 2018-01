Inter faz as pazes com a torcida com vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense

O Internacional iniciou uma reconciliação com seus torcedores. Na primeira partida após a derrota humilhante por 5 a 0 para o rival Grêmio, no último domingo, o time colorado recebeu o Fluminense e venceu por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha sobe para a 10.ª colocação, com 24 pontos, mais longe de qualquer ameaça de rebaixamento. O Fluminense, antes no G-4, caiu para a quinta posição, com 30 pontos.

A partida foi de poucos lances de perigo para ambas as equipes. Mesmo que demonstrassem empenho, as finalizações eram falhas. E foi em um chute errado que o Internacional marcou. O time colorado abriu o placar somente aos 36 minutos do segundo tempo com Vitinho. O atacante aproveitou a sobra da zaga carioca, chutou torto, mas a bola bateu no peito do goleiro Diego Cavalieri, mudou de rumo e entrou.

O Fluminense perdeu dois jogadores expulsos. Aos 6 minutos do segundo tempo, Marcos Junior recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em William. E já nos acréscimos, Antônio Carlos reclamou com o árbitro paulista Flávio Rodrigues Guerra, que mostrou direto o vermelho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Internacional entra em campo novamente neste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, às 16 horas. No mesmo dia e horário, o Fluminense recebe o Figueirense, no estádio do Maracanã, no Rio. "A gente entrou hoje (quarta-feira) para buscar uma vitória, independente de como fosse. Isso nos da tranquilidade para esperar até domingo", disse o atacante colorado Eduardo Sasha, ao fim da partida.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Alisson; William, Juan, Ernando e Geferson (Rafael Moura); Nico Freitas (Lisandro López), Nílton, Wellington, Alex e Valdívia (Vitinho); Eduardo Sasha. Técnico: Odair Hellmann (interino).

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon e Gustavo Scarpa; Pierre, Jean, Cícero, Ronaldinho Gaúcho (Lucas Gomes) e Marcos Junior; Wellington Paulista (Antônio Carlos). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Vitinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan, Alex, Geferson, Lisandro López, Wellington e Rafael Moura (Internacional); Henrique e Wellington Paulista (Fluminense).

CARTÕES VERMELHOS - Marcos Junior e Antônio Carlos (Fluminense).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA - R$ 208.025,00.

PÚBLICO - 9.222 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).