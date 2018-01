Internacional faz último treino antes de pegar o São Paulo O técnico Abel Braga finalizou nesta terça-feira os preparativos do Internacional para a primeira partida da final da Libertadores, contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Os treinos foram realizados no CT Rei Pelé, com portões fechados, já que o treinador não quer que o São Paulo tenha conhecimento das jogadas ensaiadas do clube, principalmente com bola parada. O meia Alex ainda sente dores na panturrilha e é dúvida para a partida. Outro que pode ficar de fora é o lateral Elder Granja, que também está lesionado - em seu lugar, Abel Braga pode escalar o jogador Ceará. Em contrapartida, o volante Tinga está totalmente recuperado e deve ser a novidade para o jogo. Logo após os treinos, o zagueiro Fabiano Eller afirmou que o grupo está ansioso para entrar em campo e que os jogadores sonham em conquistar esse título. "A expectativa está muito grande no elenco. Não podemos ter medo do São Paulo e devemos ir para o tudo ou nada. Esse título é muito querido pela torcida, já que o time nunca conquistou", contou. Apesar de garantir que a equipe deve ter uma postura ofensiva, Eller pede atenção com alguns jogadores do São Paulo, principalmente com o atacante Ricardo Oliveira. "Ele é um dos mais experientes e se nós dermos alguma brecha, com certeza ele põe nas redes", explicou. O elenco gaúcho vai para São Paulo ainda nesta terça, onde os jogadores ficarão concentrados até momentos antes da partida.