Internacional fica em 3º na Copa SP A Internacional de Limeira conquistou neste sábado a terceira colocação da Copa São Paulo de Juniores em cima do Vasco da Gama. Após empate no tempo normal por 2 a 2, o time paulista levou a melhor na cobrança de pênaltis: 4 a 3. Na decisão do terceiro lugar não haveria prorrogação. Nos pênaltis, Moraes e Rubens perderam suas cobranças e deram a vitória para a Internacional, que conquista sua melhor posição na competição. Os vascaínos chutaram uma bola na trave e outra para fora. O goleiro carioca defendeu uma cobrança. No jogo, a Internacional saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo com João Paulo. O Vasco empatou aos 18 minutos. O rápido atacante Tuti desempatou para a Inter aos 38 minutos. Na etapa final, o Vasco empatou logo aos oito minutos, com Claudemir, que chutou de fora da área.