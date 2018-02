Internacional fica no empate contra o Novo Hamburgo O time B do Internacional empatou com o Novo Hamburgo por 0 a 0 neste domingo, em Cidreira, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo foi truncado, com marcação eficiente dos dois lados, muitas faltas e raras jogadas de área. O momento mais emocionante ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, quando o Novo Hamburgo teve três chances em seqüência, mas não conseguiu marcar o gol. Na primeira conclusão, de Luiz Gustavo, e na segunda, de Luiz Henrique, o goleiro colorado Renan fez boas defesas. Na terceira, tentativa, Micael chutou para fora. O Internacional só ameaçou o adversário uma vez, aos 44 minutos, quando um chute rasteiro de Ramón, de fora da área, passou perto da trave. Alguns jogadores que já foram titulares do Internacional, como o goleiro Renan, o lateral Chiquinho e os atacantes Márcio Mossoró e Ricardo Jesus tentam mostrar no time B que podem voltar à equipe principal. O time titular está se preparando para a Copa Libertadores da América em Bento Gonçalves, na serra gaúcha.