Internacional ganha da LDU e vai às semis da Libertadores O Internacional ganhou da LDU por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e está classificado para enfrentar o Libertad, do Paraguai, nas semifinais da Copa Libertadores da América, nos dias 26 de julho e 2 de agosto (as próximas duas quartas-feiras). Os gols foram marcados por Rafael Sobis e Renteria no segundo tempo da partida. A tática equatoriana, de adiantar a marcação sobre os laterais Elder Granja e Jorge Wagner, o volante Edinho e o meia Alex para evitar a saída de bola dos colorados deu certo na primeira etapa do jogo. O time brasileiro sofreu com a marcação equatoriana e só chutou contra o gol adversário quatro vezes, sem levar muito perigo. Mas deslanchou no segundo tempo. O técnico Abel Braga recuou Fernandão para buscar as jogadas no meio-campo e apostou na movimentação constante de Rafael Sobis na área adversária. Os zagueiros equatorianos saíram na perseguição aos atacantes brasileiros, deixando espaços na área. O primeiro gol, aos seis minutos, foi resultado da tática colorada. Fernandão lançou Rafael Sobis, que encontrou somente um único zagueiro pela frente, protegeu a bola e, quando encontrou o espaço necessário, desferiu um chute certeiro. Em desvantagem, os equatorianos tentavam a reação, sem sucesso, e ainda deixavam a retaguarda aberta para o contra-ataque. Aos 42 minutos, Renteria recebeu um lançamento longo e encobriu o goleiro para fazer 2 a 0 - na comemoração, imitou até um saci, o mascote do time gaúcho. Ficha técnica: Internacional 2 x 0 LDU Internacional - Clemer; Elder Granja, Bolívar, Fabiano Eller e Jorge Wagner; Fabinho, Edinho, Tinga (Adriano) e Alex; Fernandão e Rafael Sobis (Renteria). Técnico: Abel Braga. LDU - Mora; Reasco, Espínola, Espinoza e Ambrossi; Obregón (Murilo), Urrutia, Vera (Candelário), Méndez (Graziani) e Palacios; Agustin Delgado. Técnico: Juan Carlos Oblitas. Gols - Rafael Sobis, aos 6, e Renteria, aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Jorge Larrionda (Uruguai). Cartões amarelos - Fabiano Eller, Espínola e Vera. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).