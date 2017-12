Internacional ganha do Fluminense e fica em terceiro lugar na Florida Cup

No lado do Fluminense, Ronaldinho Gaúcho mais uma vez entrou em campo - jogou o terço final da partida - mesmo não fazendo mais parte do elenco. Pouco fez de bom e não reeditou a dupla com o centroavante Fred, mais uma vez poupado nesta pré-temporada. E o time carioca volta ao Brasil com a marca negativa de ainda não ter vencido uma vez sequer na Florida Cup - em duas participações, em 2015 e 2016, um empate e três derrotas.

Como estão em período de pré-temporada, Fluminense e Internacional pouco criaram ofensivamente. O jogo teve nível técnico baixo, provocando muitas faltas - nos 10 primeiros minutos, dois jogadroes colorados já haviam recebido cartão amarelo.

As coisas só melhoraram na parte final da etapa. Aos 36 minutos, Cícero aproveitou marcação frouxa e chutou da intermediária. Alisson pulou e mandou para escanteio. No lance seguinte, Vitinho contou com toque no braço para vencer três adversários e servir Eduardo Sasha. O atacante invadiu a área e chutou rasteiro, em diagonal, no canto esquerdo de Diego Cavalieri para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o técnico Eduardo Baptista trocou metade do time do Fluminense e nada mudou. Nem mesmo a entrada de Ronaldinho Gaúcho, aos 26 minutos, ajudou.