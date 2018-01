Internacional ganha do Rosario Central O Internacional conseguiu nesta quinta-feira uma importante vitória pela Copa Sul-Americana: 1 a 0 sobre o Rosario Central, em Rosario, na Argentina (cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires), garantindo a vantagem para o jogo de volta deste confronto pelas oitavas-de-final. Agora, o Inter pode empatar no Beira-Rio para garantir a classificação (a partida será no dia 29/9). Quanto a este jogo, o Internacional teve uma boa chance logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Elder Granja chutou de pé esquerdo uma bola que quase encobriu Ojeda, numa cobrança rápida de escanteio. O goleiro do Rosario conseguiu se recuperar e, com dificuldade, mandou a bola para escanteio. Porém, um problema inesperado poderia ter atrapalhado os planos dos comandados por Muricy Ramalho: o atacante Fernandão precisou deixar o campo (cerca de 33 minutos) por causa de uma contusão. Mesmo assim, a equipe não se abateu e conseguiu manter o equilíbrio da partida. No segundo tempo o Rosario partiu para cima do Internacional e, mesmo jogando no campo do time gaúcho, não conseguiu marcar um gol. O que aconteceu foi justamente o contrário: quem marcou foram os brasileiros. Aos 24 minutos, Rafael Sobis recebeu a bola de Gustavo e chutou rasteiro, de fora da área, no canto direito do gol de Ojeda, abrindo o placar e garantindo a vitória por 1 a 0. O vencedor deste confronto enfrentará nas quartas-de-final quem passar do duelo Boca Juniors (ARG) x Cerro Porteño (PAR).