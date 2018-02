Internacional ganha e fica a uma vitória da classificação O Internacional venceu o Gaúcho por 1 a 0 neste sábado, no Beira-Rio, e voltou ao terceiro lugar na classificação da Chave 1 do Campeonato Gaúcho, com 25 pontos, ultrapassando o Novo Hamburgo, que tinha um jogo a mais e 23 pontos. Apesar do resultado, a situação do time colorado ainda não é tranqüila, pois só irá garantir vaga na próxima fase se ganhar também no Veranópolis, como visitante, na última rodada da primeira fase, na próxima quarta-feira. O Juventude e a Ulbra já estão classificados. O segundo pretendente ao terceiro lugar, posição que dá a vaga à próxima fase, é o próprio Veranópolis, que derrotou o Glória por 5 a 2 neste sábado, tem 22 pontos, e ultrapassa o Internacional no saldo de gols com uma vitória por um gol de diferença. E o terceiro é o Novo Hamburgo, que tem 23 pontos e pega o desmotivado Glória, já rebaixado para a segunda divisão, na quarta-feira. Os torcedores imaginavam que veriam uma goleada dos titulares do Internacional em cima do Gaúcho. O adversário já está rebaixado, perdeu diversos jogadores titulares e só viajou de Passo Fundo a Porto Alegre no dia do jogo, com ônibus cedido pela Federação Gaúcha de Futebol, para não perder por WO. Depois de cinco horas de estrada, os jogadores almoçaram numa churrascaria, descansaram no veículo e entraram no Beira-Rio dispostos a vender caro a derrota. Mesmo com algumas dificuldades diante da retranca, o Internacional criou diversas oportunidades e poderia até ter goleado, mas encontrou no goleiro Ezequiel uma muralha quase intransponível, que defendeu nada menos do que dez chutes certeiros de Iarley, Alexandre Pato, Christian, Michel e Pinga e saiu consagrado como o melhor em campo. Em jogo tão enrascado, o gol saiu de uma jogada genial de Alexandre Pato, que driblou três zagueiros e deixou Iarley livre para desviar do eficiente goleiro adversário, aos 33 minutos do primeiro tempo.