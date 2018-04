Internacional goleia Goiás e sobe para terceira posição

O Internacional goleou o Goiás por 4 a 0 neste domingo, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, foi para 37 pontos e subiu para a terceira colocação da competição, um ponto atrás do seu adversário. Se vencer o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira, chega à vice-liderança.

Mesmo sem cinco titulares e no esquema 3-5-2, o Internacional dominou desde o início. Logo aos cinco minutos, o garoto dos juniores Marquinhos fez 1 a 0 após receber passe de Giuliano.

A situação se tornou ainda pior para o Goiás aos 13 minutos. Fernandão iniciou a partida - foi muito aplaudido pela torcida ao entrar em campo - e parecia ser uma das principais armas do time goiano para buscar o empate, mas foi expulso em uma disputa com Magrão.

O Internacional se aproveitou e, aos 16, Guiñazu bateu da entrada da área no canto de Harlei: 2 a 0. Depois, Edu e Kléber ainda perderam grandes chances para ampliar.

Veio o segundo tempo e a equipe mandante não demorou para chegar aos 3 a 0. Após jogada de Edu, Giuliano, de cabeça, completou sem chances para Harlei. Aos 35, já com a partida completamente dominada, Kléber, por cobertura, fechou o placar em 4 a 0.

INTERNACIONAL 4 X 0 GOIÁS

Internacional - Lauro; Bolívar, Índio (Danny Moraes) e Fabiano Eller; Danilo Silva, Magrão (Glaydson), Guiñazu, Giuliano e Kléber; Marquinhos e Edu (Bolaños). Técnico: Tite

Goiás - Harlei; Valmir Lucas, Leandro Eusébio e Ernando; Vítor (Bruno Meneghel), Ramalho, Léo Lima (Everton), Fernandão e Júlio César; Iarley (Fernando) e Felipe. Técnico: Hélio dos Anjos

Gols - Marquinhos, aos 5 e Guiñazu, aos 16 do primeiro tempo; Giuliano, aos 7 e Kléber, aos 35 do segundo

Juiz - Ricardo Marques Ribeiro (FIFA/MG)

Cartão amarelo - Fabiano Eller, Magrão, Glaydson (Inter)

Cartão vermelho - Fernandão (Goiás)

Renda - R$ 470.020

Público - 30.198 pagantes

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre