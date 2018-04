Internacional goleia no primeiro jogo-treino do ano em Gramado

GRAMADO - O Internacional venceu o primeiro jogo-treino disputado pela equipe na pré-temporada. Neste sábado, a equipe goleou o Flamengo de São Valentim por 5 a 0, em Gramado, na última atividade da equipe no período de preparação na cidade do interior gaúcho. Rodrigo Moledo, João Paulo (dois), Nathan e Leandro Damião, de pênalti, fizeram os gols.

Neste sábado, o Inter iniciou o jogo-treino com a seguinte formação: Muriel; Jackson, Juan, Rodrigo Moledo e Kleber; Josimar, Willians, Dátolo e D'Alessandro; Forlán e Leandro Damião. O primeiro gol saiu logo aos 13 minutos. Em cobrança de falta, Forlán cruzou e Rodrigo Moledo desviou para as redes.

Os outros gols foram marcados apenas no segundo tempo. No intervalo, saíram Juan, Kleber e Forlán para as entradas de Índio, Fabrício e Vitor Júnior. Aos 20 minutos, D'Alessandro cruzou e João Paulo chutou para ampliar. João Paulo voltou a marcar aos 22 minutos, após passa de Leandro Damião.

Aos 41minutos, Nathan, que substituiu D'Alessandro, chutou cruzado para marcar. A goleada do Inter foi fechada por Leandro Damião, único jogador que não foi substituído, que converteu cobrança de pênalti.

Dunga aprovou o desempenho da equipe no jogo-treino. "Acho que o mais importante não é o resultado, e sim a movimentação que a equipe teve. No primeiro treinamento mais prolongado, é lógico que a movimentação sai, mas não na intensidade que é um jogo de 90 minutos. O trabalho foi realizado, algumas jogadas saíram e isso é o mais importante", avaliou.

Agora, o grupo do Inter vai voltar para Porto Alegre e se reapresentará no CT do Parque Gigante ma manhã de segunda-feira. No mesmo dia, a equipe vai embaçar para Bento Gonçalves, onde dará sequência à pré-temporada.

Ainda neste sábado, o Inter estreia no Campeonato Gaúcho contra o Passo Fundo, às 17 horas, em Canoas. A equipe que vai entrar em campo é formada por jogadores do time Sub-23 e alguns reservas.