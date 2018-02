Internacional inicia o Campeonato Gaúcho com reservas Embalado pela excelente campanha na temporada passada, o Internacional estréia no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, neste domingo, em Cidreira, com um time reserva. Os titulares, que ganharam a Copa do Mundo de Clubes da Fifa em dezembro, voltaram das férias apenas na última quinta-feira e passarão 15 dias em pré-temporada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, voltados para a principal competição do clube no primeiro semestre, a Copa Libertadores da América. O time B, treinado pelo auxiliar Luís Carlos de Lorenzi, o Lisca, terá a missão de representar o clube pelo menos nas seis rodadas iniciais da competição. Alguns dos jogadores já tiveram boas passagens pelo time principal. Entre eles estão o goleiro Renan e o lateral Chiquinho. O Novo Hamburgo é uma incógnita. O grupo de jogadores foi formado em dezembro com pratas da casa e alguns contratados que ainda não readquiriram o melhor condicionamento físico. O técnico Abel Ribeiro admite que a falta de entrosamento poderá prejudicar o time no início do campeonato. Confira os jogos da rodada do Gauchão Grupo 1 16h - Internacional x Novo Hamburgo 17h - Gaúcho x Ulbra 17h - Guarany-RS x Glória 17h - Veranópolis x Juventude Grupo 2 17h - Caxias x São José-Cachoeira 17h - Esportivo x Guarani 19h - 15 de Novembro x Brasil de Pelotas