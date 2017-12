Internacional já faz planos para 2006 Enquanto ainda lutam pelo título do Campeonato Brasileiro, sustentando diversas polêmicas, os dirigentes do Internacional já começam a pensar no elenco para 2006, quando o clube volta a disputar a Copa Libertadores da América depois de 13 anos de ausência. O primeiro passo será convencer o técnico Muricy Ramalho a renovar o contrato no final do ano, mesmo que ele venha a receber o convite do Santos para ficar mais perto da família, que mora em São Paulo. "Nossa idéia é que ele continue aqui", avisou o presidente do Inter, Fernando Carvalho. Por enquanto, o treinador não fala no assunto, alegando que precisa manter concentração total no trabalho de levar o time às duas vitórias necessárias, contra o Palmeiras e o Coritiba, para ganhar o Campeonato Brasileiro, objetivo que depende também de tropeços do Corinthians diante de Ponte Preta e Goiás. Contratações - Muricy, no entanto, já deu a entender que vai seguir no Beira-Rio. Ele até indicou o zagueiro uruguaio Montero, do San Lorenzo, da Argentina, como o reforço que quer para o ano que vem. A idéia é ter um jogador experiente, que fale espanhol, comandando a defesa nos jogos da Libertadores - ele está com 34 anos e jogou 11 temporadas pela Juventus, da Itália. Além da defesa, o Inter quer reforçar o ataque, porque sabe que pode perder Rafael Sóbis para o futebol europeu. O negócio mais provável é a volta de Daniel Carvalho por oito meses, até o final da Libertadores. Muricy já disse que o jogador, formado no clube gaúcho e atualmente no CSKA, da Rússia, está na melhor fase de sua carreira e se adaptaria facilmente ao grupo. Time - Para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, Muricy sabe que poderá contar com o atacante Fernandão, recuperado de dores na coxa direita. Mas a presença do lateral-esquerdo Jorge Wagner é improvável. Ele continua com um tornozelo inchado e dolorido. O candidato à vaga é Alex, que foi bem nos jogos contra Santos, Brasiliense e Corinthians. Apesar da dificuldade para ultrapassar o Corinthians, que tem três pontos a mais na classificação do campeonato, os jogadores do Inter mantêm a esperança de conquistar o título brasileiro. "Aqui ninguém jogou a toalha", garantiu o atacante Fernandão, capitão do time. "Estamos confiantes e animados, em ritmo de final de campeonato." A torcida também confia e já comprou 15 mil dos 30 mil ingressos colocados à venda para o jogo de domingo, com o Palmeiras.