Internacional já foi para Buenos Aires O Internacional embarcou nesta segunda-feira para Buenos Aires. Na quarta-feira enfrenta o Boca Juniors na primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana. O time gaúcho viajou animado com a vitória sobre o São Caetano, no domingo, sem seus principais titulares que descansaram para a batalha de "La Bombonera". A partida de volta será dia 11 de dezembro, em Porto Alegre. E o Boca quer resgatar o técnico Carlos Bianchi. Em clima de muito otimismo, o time brasileiro treina nesta terça-feira no campo do River Plate, tradicional rival do Boca. A ordem do técnico Muricy Ramalho é encarar o inimigo de frente, sem medo. "Não vamos nos intimidar com La Bombonera. Se tiver que olhar feio e jogar com força, vamos em frente. Temos que nos impor", disse o meia Elder Granja. Muricy enviou seu auxiliar-técnico Tatá para observar o Boca no jogo que foi derrotado por 1 a 0 contra o Arsenal, domingo, pelo Torneio Apertura da Argentina. E deve treinar o Inter com base nas informações do auxiliar. O outro finalista da Sul-Americana sairá do confronto entre a LDU, de Quito, e o boliviano Bolívar, na quinta-feira.