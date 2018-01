Internacional joga ameaçado pela crise O jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, é crucial para os planos do Internacional. Uma vitória é capaz de recolocar o clube na disputa por uma vaga da Libertadores e até de dar uma sobrevida à esperança de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Além disso, devolve a confiança a uma equipe abalada pela recente série de maus resultados. Uma derrota, ao contrário, poderá deflagrar a primeira crise do ano no Beira-Rio. Nos últimos 11 jogos, o Inter conquistou apenas dez pontos e a torcida começa a dar sinais de impaciência com tal aproveitamento. O time gaúcho é o 7º colocado no Brasileiro, com 57 pontos. O técnico Muricy Ramalho conta com a volta do zagueiro Vinícius, do líbero Sangaletti e do atacante Diego, o que pode devolver ao time o equilíbrio na defesa e a criatividade no ataque que faltaram na derrota por 4 a 0 para o Paraná, no domingo. O zagueiro Wilson, suspenso, é ausência certa, enquanto o volante Flávio e o atacante Nilmar, contundidos, dependem de reavaliação médica para entrarem em campo.