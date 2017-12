Internacional joga ?em casa? no Paraná O Internacional vai contar com o apoio da torcida do sudoeste paranaense, região colonizada por gaúchos, para tentar vencer o Paraná, nesta quinta-feira, em Cascavel, pelo Campeonato Brasileiro. Na chegada à cidade paranaense, na tarde de quarta-feira, os jogadores foram recepcionados por torcedores entusiasmados com a possibilidade de ver o time se aproximar do Corinthians na disputa pela liderança da competição. O time paulista perdeu ontem em Minas para o Cruzeiro e se o Inter vencer logo mais à noite, a difença para o líder cai para três pontos. O Paraná é o mandante do jogo, mas aceitou sair de Curitiba por uma oferta de R$ 200 mil da prefeitura de Cascavel e, com isso, transferiu a sensação de ?estar em casa? para o adversário. Além do apoio do público, o Internacional conta com quase todo o time titular. Só o volante Tinga, contundido, não jogará. A vaga é disputada por Mossoró e Perdigão. O técnico Muricy Ramalho vai manter o mistério sobre sua escolha até o início da partida. O lateral-esquerdo Jorge Wagner, que estava suspenso, e atacante Fernandão, que foi poupado no jogo de segunda-feira, contra o Paysandu, voltam ao time.