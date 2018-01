Internacional joga para ser líder O Internacional pode chegar à liderança do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho 2004 se vencer o Glória neste sábado, no Estádio Beira-Rio, por dois gols de diferença, saldo necessário para superar o Santa Cruz, que já tem quatro pontos. O técnico Muricy Ramalho vai substituir os dois laterais, Pedro e Galego, de atuações insatisfatórias, por Élder Granja e Felipe. No ataque, Fernandão, recuperado de estiramento muscular, volta a começar um jogo como titular. Os outros jogos do grupo foram antecipados para quinta-feira. Os resultados foram: Novo Hamburgo 2 X 1 Veranópolis e Santa Cruz 1 X 0 Farroupilha. No Grupo 2 o Grêmio também pode entrar na briga pela liderança. Mas, tem uma missão bem mais difícil que a de seu rival. Com um time ainda em formação, joga contra o Brasil, em Pelotas (RS). Se vencer e o São Gabriel não ganhar do Caxias, o Tricolor vai para o primeiro lugar, com quatro pontos. Na quinta-feira, pela mesma rodada, o Guarani de Venâncio Aires ganhou do São José de Cachoeira do Sul por 2 a 1. Já no Grupo 3, disputam o topo da classificação 15 de Campo Bom e Juventude, pois cada um tem três pontos. Os jogos são: Ulbra x Juventude, Passo Fundo x 15 de Novembro e Esportivo x São José, de Porto Alegre.