Internacional joga pela liderança na Copa Libertadores O Internacional quer chegar à liderança do grupo 6 da Copa Libertadores nesta quinta-feira, às 19h45, quando enfrenta o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Se ganhar, o time gaúcho avança para quatro pontos e ultrapassa o próprio Nacional, que tem três. A única ausência que o técnico Abel Braga lamenta é a de Rafael Sóbis. O atacante sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho direito há um mês e dua volta está prevista para o terceiro jogo da Libertadores, no dia 8 de março, contra o Pumas, no México. Apesar de contar com os titulares do momento, Abel Braga decidiu fazer mistério. Na tarde de terça-feira, comandou um treino com portões fechados. Desde então, prefere dizer que tem várias opções, sem falar a escalação do time. Mas é provável que o Internacional não seja o mesmo que empatou com o Maracaibo na primeira rodada da Libertadores. Perdigão deve entrar no meio-de-campo, no lugar de Edinho ou de Fabinho. De qualquer maneira, cerca de 50 mil torcedores devem incentivar o time no Beira-Rio.