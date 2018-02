Internacional joga sua sorte no Estadual contra o Gaúcho O Internacional precisa vencer o Gaúcho, neste sábado, no Beira-Rio, para continuar com boas chances de se classificar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. O campeão mundial contará com seu time principal. O meia Vargas voltou de uma convocação para a seleção colombiana e entra no lugar de Fernandão, afastado por ter quebrado o nariz no jogo contra o Vélez Sarsfield, na quarta-feira, pela Libertadores. A falta de motivação do Gaúcho pode facilitar a vida do adversário. O time de Passo Fundo é lanterna da Chave 1, com seis pontos, e já está rebaixado para a segunda divisão. Já o Inter, que é comandado por Abel Braga e está cotado para assumir o Corinthians antes do início do Brasileirão, é o quarto colocado da chave, com 22 pontos. Se vencer, ultrapassa o Novo Hamburgo, que tem um jogo a mais e 23 pontos, e assume a terceira colocação, suficiente para passar à próxima fase. Mas qualquer outro resultado deixará o Internacional em posição vulnerável. O Veranópolis, que vai a Vacaria enfrentar o Glória (sete pontos), e o Santa Cruz, que vai a Caxias do Sul encarar o Juventude (28 pontos), têm 19 pontos cada e podem embolar a disputa se conseguirem vencer seus jogos.