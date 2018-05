Internacional luta pelo quarto título brasileiro

Na guerra verbal do início da semana, os dirigentes colorados, o treinador e os jogadores pediram "dignidade" aos gremistas e depois optaram pelo silêncio para não alimentar a polêmica e para concentrar forças no Santo André. Para o Internacional, o melhor dos mundos é a vitória no Beira-Rio combinada com tropeço do Flamengo no Maracanã. Mas eles não esquecem que não podem vacilar, porque o pior dos mundos é receber o favor da vitória ou empate tricolor e não comemorar o título porque não venceram seu próprio adversário em Porto Alegre.

Desde a estabelecimento da lei do silêncio, na quinta-feira, só o técnico Mário Sérgio falou. Ele contou apenas que testou diversas possibilidades, todas em torno da ausência do volante Guiñazu, considerado o "motor" do time. A principal delas, mais ofensiva, é a substituição pelo meia Andrezinho, com atribuições de mais funções de marcação a Giuliano. A segunda, mais defensiva, é a escalação do zagueiro Fabiano Eller e a mudança do esquema, do 4-4-2 para o 3-5-2.

A preocupação é não dar espaço aos movimentos de ataque do adversário, que depende de vitória combinada com outros resultados paralelos para escapar do rebaixamento. E também evitar faltas perto da área para não dar chances às mortíferas cobranças de Marcelinho Carioca.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título