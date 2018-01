Internacional mostra interesse por zagueiro que subiu com Juventude à Série B

Contratado logo após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, no início de dezembro, o técnico Antonio Carlos Zago começa a indicar reforços para o Internacional. O novo alvo do clube colorado é o zagueiro Klaus, conquistou acesso na Série C com o Juventude, de Caxias do Sul (RS).

O jogador é de confiança de Antonio Carlos Zago, mas os dois clubes ainda não chegaram a um acordo. O presidente do Juventude, Roberto Tonietto, aceita liberar o jogador caso o Internacional concorde em comprar um porcentual dos direitos econômicos do atleta.

Durante a disputa da Série C, o Juventude chegou a receber ofertas por Klaus, mas os valores baixos e o interesse de Antonio Carlos Zago pela permanência do atleta acabaram fazendo com que o zagueiro de 23 anos seguisse no clube até a semifinal da competição, fase que o time de Caxias do Sul caiu para o Boa.

Além de Klaus, a diretoria do Internacional busca dois atacantes de velocidade - um deles seria Marcelo Cirino, do Flamengo -, um lateral-esquerdo e um volante. O único reforço colorado até agora é o meia argentino D'Alessandro, que estava emprestado ao River Plate.