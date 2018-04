Internacional não terá Nilmar diante do Palmeiras

O técnico do Internacional, Abel Braga, confirmou nesta quinta-feira que não contará com o atacante Nilmar para o jogo de domingo, no Palmeiras, pela penúltima rodada do Brasileiro. O jogador ainda sente uma lesão no ombro, sofrida no jogo contra o Cruzeiro, e será poupado para o duelo da última rodada, contra o Goiás, no Serra Dourada. Veja também: Martinez volta ao time titular do Palmeiras, com três volantes Magrão, suspenso por três cartões amarelos, também está fora do jogo. Outros desfalques por lesão são o meia Alex e o zagueiro uruguaio Sorondo, que deve dar lugar ao colombiano Orozco, que está animado. "Quando cheguei ao clube tinha o objetivo de ser titular. Tenho companheiros de posição de excelente qualidade, por isso tenho trabalhado forte para ficar à disposição do Abel", disse. O Inter está em nono lugar, com 51 pontos, e praticamente garante uma vaga na Copa Sul-Americana se vencer. Além disso, os jogadores querem vencer a última partida do ano em casa, para se despedir de forma digna da torcida após uma temporada decepcionante. "Queremos acabar o ano em alta, para dar confiança para o início de 2008", afirmou o atacante Iarley. O volante argentino Guiñazu, que volta ao time depois de cumprir suspensão, espera um jogo complicado diante de um candidato a vaga na Libertadores. "É um time muito perigoso. Vamos ter de marcar forte o ataque deles."