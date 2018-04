Internacional oficializa chegada do atacante uruguaio Nico López

Aos 45 minutos do segundo tempo, coma janela de transferências internacionais quase fechando, o Internacional conseguiu a contratação que tanto desejava. Na noite desta terça-feira, o clube confirmou a chegada do atacante Nico López, o uruguaio de 22 anos que estava defendendo o Nacional de Montevidéu.

Pelo que explicou o Inter, o jogador já foi submetido a exames médicos, em Montevidéu, onde estava participando da pré-temporada do Nacional, e assinou contrato pelos próximos quatro anos.

Nico foi um dos destaques no vice-campeonato do Uruguai no Mundial Sub-20 de 2013, marcando quatro gols na campanha. Naquele momento, já havia passado por Nacional e pela Roma e estava na Udinese. Após algumas oportunidades em 2014, foi emprestado para o Verona e, depois, para o Granada, da Espanha.

Sem espaço no Campeonato Espanhol, foi repassado para o Nacional. Em casa, voltou a brilhar. Fez 21 partidas pelo clube uruguaio e marcou 11 gols no primeiro semestre. "Nico López é um atacante moderno e versátil. Jogador rápido, ele tem como característica a jogada individual em velocidade e a facilidade de encontrar espaços no campo. Canhoto, tem boa capacidade de finalização, podendo atuar praticamente em todas as funções do ataque", apresentou o Inter, em seu site.

O Inter vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e já flerta com a zona de rebaixamento. Além de Nico, o clube contratou, na janela internacional, também o atacante argentino Ariel e o meia venezuelano Seijas. Na semana passada, a diretoria acertou com o goleiro Marcelo Lomba, que estava no Bahia.