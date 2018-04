Internacional pega o Cruzeiro e sonha com liderança O Internacional enfrenta o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com a perspectiva de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Como é o segundo colocado com 43 pontos, o clube gaúcho torce para que o líder Palmeiras, com 44, tropece diante do Vitória, em Salvador.