Internacional perde de virada para a LDU no jogo de ida O Internacional perdeu para a LDU por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite, no Estádio La Casa Blanca, em Quito (EQU), no jogo de ida da fase oitava-de-final da Copa Libertadores 2006. Com este resultado, que poderia ter sido melhor já que o time gaúcho foi quem abriu o placar, o Inter precisa ganhar por apenas 1 a 0 no jogo da volta - somente no dia 19 de julho - para garantir a classificação. Com a derrota, os gaúchos perderam uma invencibilidade de 27 jogos. Em campo, com chuva e na altitude de cerca de 2.500 metros, o time brasileiro começou melhor o primeiro tempo e abriu o placar aos 25 minutos, quando o lateral-esquerdo Jorge Wagner chutou forte, de pé esquerdo e de fora da área, para acertar o canto direito rasteiro do goleiro. A vantagem parecia ser suficiente e o Inter passou a ver a LDU pressionar. Foi assim no restante do primeiro e durante o segundo tempo, com os dois times criando chances de marcar gol. Recuados, os gaúchos fizeram o possível para segurar o placar e não conseguiram. O desgaste físico ficou evidente e a equipe equatoriana conseguiu empatar com Delgado, que aproveitou um rebote do goleiro Marcelo, aos 13. O segundo gol foi aos 39 minutos. Reasco foi esperto e, na direita, cabeceou a bola para o meio e Graziani, de peito, só tocou na bola para garantir a vitória. Com a virada, a LDU garante a vantagem de poder empatar por qualquer placar para garantir a classificação. Ao Inter, resta a vitória.