Internacional perde parceira italiana A crise financeira que assola o futebol do interior paulista fez mais uma vítima. A empresa RI Sports Brasil oficializou, nesta terça-feira, o fim da parceria com a Internacional de Limeira, na gestão do departamento de futebol profissional. As divergências entre os dirigentes, da empresa e do clube, estariam entre os motivos dessa separação, além do atraso no pagamento dos salários de atletas e funcionários. A empresa também disparou contra a imprensa local, alegando que nunca teve apoio e, por isso, o trabalho foi prejudicado. Em 2003, no início da gestão da RI Sports, com capital italiano, a Internacional foi rebaixada do Campeonato Paulista da Série A1. O ex-presidente Richard Drago e gerente de futebol Júnior Chavari ficarão responsáveis pela transição neste mês de fevereiro. Drago terá a missão de captar recursos e patrocínio para a temporada de 2004. O time disputou dois jogos pela Série A2 Paulista, somando quatro pontos.