Internacional pode ficar sem Vinícius O zagueiro Vinícius, com dores no joelho esquerdo, é a única dúvida do Inter para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira à noite, em Porto Alegre, pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso seja vetado pelos médicos do clube gaúcho, será substituído por Fernando Cardozo. Apesar de já estar recuperado de uma lesão muscular, Nilmar não poderá reforçar o Inter. Afinal, ele estava muito gripado e não conseguiu treinar direito. Quinto colocado no Brasileiro, com 64 pontos ganhos, o Inter busca uma vaga na Libertadores. "Não podemos nos descuidar, pois o Fortaleza, embora esteja ameaçado de rebaixamento, é um time muito perigoso", afirmou o técnico Muricy Ramalho.