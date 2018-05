Internacional pode ter Valdívia no meio contra Botafogo

PORTO ALEGRE - O Internacional encara o Botafogo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e pode ter o meia (brasileiro) Valdívia no lugar do experiente Alex. A substituição foi experimentada na última sexta-feira em treino comandado pelo técnico Abel Braga.

Alex vem se queixando de dores na coxa direita desde o jogo contra o Vitória, na abertura do Brasileirão, quando o Internacional venceu por 1 a 0. Ele treinou na última quinta, mas foi sacado da equipe titular no exercício de sexta.

"O Alex só vai jogar se estiver 100%", declarou Abel Braga, dizendo que acredita em sua recuperação. Outro que apresenta desconforto é o lateral-direito Cláudio Winck, mas o treinador disse não ser preocupação e que ele deve jogar neste domingo.