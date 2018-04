Internacional promete empenho total contra o Goiás

Se depender das promessas do Internacional, o Corinthians pode ficar tranqüilo. O time gaúcho promete empenho total contra o Goiás, neste domingo, no Serra Dourada. Se ganhar, rebaixará o adversário para a segunda divisão e deixará o Timão da dependência apenas de seu resultado contra o Grêmio e do resultado do Paraná contra o Vasco da Gama. Os colorados se consideram prejudicados por decisões da Justiça Desportiva que abriram caminho para o Corinthians ser campeão de 2005, mas também têm ajustes a fazer com o Goiás. Na última rodada do ano passado, quando já estava se preparando para ir disputar o mundial de clubes, o time gaúcho sofreu muitas pancadas dos goianos e perdeu o lateral Hidalgo e o atacante Rentería, contundidos, para os jogos no Japão. Nem mesmo Fernandão, criado no Goiás, se compadece de seu ex-clube. "Vamos jogar para ganhar, não tem essa história de tirar o pé. Ninguém entra em campo para perder e beneficiar quem quer seja". Sem ser tão enfático, o goleiro Clemer também salientou que todos vão entrar em campo para vencer, sem pensar na situação do adversário, "Não existe essa história. Não vai ter moleza para ninguém". O atacante Gil, revelado pelo Corinthians, não quer pensar na situação dos outros. "Não nego que gosto muito do Corinthians, foi lá que apareci para o futebol", destaca. "Mas meu pensamento agora é só o Inter, os outros que resolvam seus problemas". E é pensando somente no Internacional que o técnico Abel Braga praticamente definiu o time. Sem o volante Edinho, que levou o terceiro cartão amarelo, ele deve escalar Maycon. Outro volante, Magrão, está de volta após cumprir suspensão. Nilmar, ainda com dores no ombro lesionado no jogo contra o Cruzeiro, foi vetado pelos médicos.