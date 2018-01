Internacional promete sufocar o Guarani Completo depois de várias rodadas de improvisações, o Internacional quer sufocar o Guarani, neste sábado, no Beira-Rio, e espantar a má fase que levou o time a perder quatro partidas consecutivas e a ficar longe dos líderes do campeonato brasileiro. Feliz com a volta dos volantes Sangaletti e Flávio e do armador Élder Granja, o técnico Muricy Ramalho vai escalar três jogadores no ataque. Daniel Carvalho, Nilmar e Diego terão a missão de fazer os gols que podem manter o colorado, que é quinto colocado, com 47 pontos, na disputa por uma vaga na Libertadores. Apesar da ordem para atacar, Muricy não abre mão da marcação. Diego e Daniel Carvalho estão orientados a voltar para ajudar o meio-campo, acompanhando os volantes adversários, quando o Guarani estiver com a posse de bola.