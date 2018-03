Internacional quer evitar a euforia Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, o Internacional quer evitar a euforia para manter a posição neste domingo, quando enfrenta o Goiás, em Porto Alegre. O técnico Muricy Ramalho passou a semana pedindo respeito ao adversário, que em seus dois últimos jogos goleou o Juventude por 7 a 0 e derrotou o Botafogo por 3 a 2, eliminando o time carioca da Copa do Brasil. O entusiasmo da torcida foi medido no treino de quinta-feira, assistido por 300 pessoas. O presidente do clube, Fernando Carvalho, espera 30 mil pessoas para o jogo no Beira-Rio. Mesmo sem contar com os zagueiros André Cruz e Vinícius, o volante Sangaletti, o atacante André, todos machucados, e o armador Claiton, suspenso, Muricy não tem problemas para montar o time. A zaga reserva, com Wilson e Fernando Cardozo, vem dando conta do recado há vários jogos. O volante Geninho é uma promessa que a torcida quer ver como titular. E o atacante Jéfferson Feijão, depois de 45 dias parado marcou três gols no treino de quinta-feira. Fez até a torcida parar de pedir Nilmar, que entrou durante o jogo e fez dois gols no Vitória no sábado passado.