Internacional quer sufocar o Paraná O Internacional vai tentar sufocar o Paraná logo no início do jogo desta quinta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O plano do time gaúcho é marcar um gol cedo para forçar o adversário a sair em busca do empate e a deixar espaços abertos na retaguarda. O Inter tem um dos melhores ataques da competição, com 28 gols. E a defesa do Paraná é a menos vazada - tomou apenas 14 gols. Apesar dos planos ofensivos, o Internacional tratará de evitar vacilos na sua defesa. Na semana passada, contra o Goiás, também em casa, o time tomou dois gols em 20 minutos e acabou perdendo por 3 a 2. O técnico Muricy Ramalho tem problemas para escalar o time. O zagueiro Vinícius e o atacante Iarley, ambos contundidos, continuam afastados. Mas os substitutos Edmílson e Rafael Sobis foram bem na vitória contra o Paysandu no domingo, por 2 a 1, e estão confirmados como titulares.