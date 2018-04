Internacional quer vitória para se aproximar do Goiás O Internacional não contará com quatro titulares contra o Goiás, neste domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo decisivo para as pretensões dos dois clubes no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho tem 34 pontos e precisa da vitória para se aproximar do próprio Goiás (38), Palmeiras (40) e São Paulo (36) na briga pela liderança da competição.