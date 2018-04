Internacional renova contrato do goleiro Clemer

O Internacional acertou nesta quarta-feira a renovação de contrato do goleiro Clemer, que está atualmente com 39 anos e defende o clube gaúcho desde 2002. O novo compromisso do jogador vai até dezembro do ano que vem. "É o clube que aprendi a gostar e onde vivi muitas alegrias. Quero tentar participar de outras conquistas", contou Clemer, feliz por continuar no Inter. "Tive um diálogo franco com o presidente e fiquei muito feliz com o acerto." Clemer já tem mais de 300 partidas com a camisa do Inter, tendo conquistado vários títulos - entre eles, estão quatro do Campeonato Gaúcho, um da Libertadores e um do Mundial de Clubes. "Minha identificação com o Inter é tão grande que tenho a sensação de que estou aqui desde as categorias de base. Me sinto totalmente realizado", revelou o goleiro. Antes de chegar ao Inter, Clemer passou por clubes como Remo, Goiás, Portuguesa e Flamengo. E, apesar da idade, ele consegue manter a forma com alguns truques. "A capoeira ajuda muito no desenvolvimento da agilidade. Além disso, cuido muito da alimentação e procuro dormir cedo. Aqui no Inter, ninguém me ganha no alongamento", disse o goleiro.