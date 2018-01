Internacional-RS vence e pega Santos O Internacional venceu o Comercial (MS) por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Porto Alegre, e se classificou para enfrentar o Santos na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para quarta-feira, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados no segundo tempo, por Fernando Baiano, aos 17 minutos, e Fábio Pinto, aos 45 minutos. O Internacional dominou o primeiro tempo, mas só chegou ao ataque graças a algumas jogadas individuais de Carlos Miguel, Diogo Rincón e Fernando Baiano, que criaram quatro grandes chances de gol, chutando duas bolas na trave e exigindo outras duas grandes defesas de Aranha. No segundo tempo, o time passou a buscar jogadas pelas pontas e o lateral Cássio destacou-se por chegar à linha de fundo e executar cruzamentos que geraram várias oportunidades, inclusive a do primeiro gol. O Comercial obrigou-se a buscar o empate depois que o Inter abriu o placar e deixou espaços para novos contra-ataques colorados, como o que resultou no segundo gol. Foi a primeira derrota do time do Mato Grosso do Sul neste ano.