Internacional-SP contrata Arnaldo Lira Com a saída de Ademir Fonseca, que entregou o cargo após a derrota contra o Atlético Sorocaba em pleno estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), por 3 a 1, a diretoria da Internacional de Limeira anunciou, no início da noite, o seu técnico para as últimas rodadas do Campeonato Paulista: Arnaldo Lira. O novo técnico se apresentará neste sexta-feira, às 8h30, no Limeirão, conversará com o elenco e já iniciará os trabalhos com pensamento no jogo contra o Santos, no sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro. Curiosamente, o time poderia ser dirigido interinamente por Ailton Lira, ex-craque do Santos e São Paulo, que trabalha no clube como auxiliar-técnico. O principal objetivo do Arnaldo Lira é o de tirar a Inter da zona do rebaixamento. Há três rodadas ele deixou o União São João de Araras.