Internacional tem força máxima para buscar a 1ª vitória

O goleiro Muriel e o lateral-esquerdo Fabrício, que não enfrentaram o Vitória na estreia do campeonato - empate por 2 a 2 em Salvador, no último sábado -, estão de volta. Assim como o meia Fred e o atacante Diego Forlan, que tiveram problemas físicos no início da semana, mas treinaram normalmente na terça-feira e foram confirmados pelo técnico Dunga.

Mesmo mandando seus jogos no Estádio Centenário, do Caxias, enquanto o Beira-Rio está em reforma para a Copa de 2014, o Internacional conta com o fator local porque tem apoio da torcida da região serrana do Rio Grande do Sul. E confia na força da torcida para superar o Criciúma nesta quinta-feira e conseguir a sua primeira vitória no Brasileirão.