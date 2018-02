Internacional tem três dúvidas para enfrentar o Vélez O técnico Abel Braga vai repetir a estratégia de esconder a escalação e o esquema do Internacional até a hora do jogo contra o Vélez Sarsfield, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, no Beira-Rio. O mistério espalha-se pelos três setores do time. Na defesa, Hidalgo e Rubens Cardoso brigam pela lateral-esquerda. No meio-campo, Alex sente desconforto muscular e pode deixar seu lugar para Adriano Gabiru. E o ataque tem só duas vagas para Iarley, Christian e Alexandre Pato. Um deles vai sobrar. O time brasileiro precisa da vitória para não ver suas chances de classificação para a segunda fase ficarem muito reduzidas. O time colorado é terceiro colocado do Grupo 4, com três pontos e saldo negativo de dois gols. Está atrás do Nacional do Uruguai, que tem quatro pontos, e à frente do Emelec, do Equador, que tem três pontos e saldo negativo de três gols. Já o Vélez está tranqüilo. É líder, com sete pontos, e garante a classificação se vencer o Internacional. A situação desconfortável não preocupa Abel. "É nessas horas que costumamos crescer", destaca o treinador. Ao contrário da tabela de classificação, no retrospecto a vantagem é colorada. Em nove jogos contra times argentinos no Beira-Rio, inclusive o Vélez Sarsfield, os gaúchos ganharam quatro e empataram cinco. Estão invictos. O Vélez também recorreu ao despiste antes do jogo. O time argentino treinou com portões fechados na terça-feira, antes de viajar a Porto Alegre. Na chegada à capital gaúcha, foi cercado por seguranças e impediu o acesso dos repórteres ao saguão do hotel onde ficou hospedado. O meia Bustos, recuperado de contusão, volta ao time. Papa e Escudero disputam uma vaga no meio-campo. No ataque, o mistério é a condição física de Castromán. Se ele não puder jogar, deixará o lugar para Balvorin. INTERNACIONAL X VÉLEZ SARSFIELD Internacional - Clemer; Ceará, Índio, Rafael Santos e Hidalgo (Rubens Cardoso); Edinho, Maycon, Alex (Adriano Gabiru) e Fernandão; Iarley (Christian) e Alexandre Pato (Christian). Técnico: Abel Braga. Vélez Sarsfield - Sessa; Uglessich, Pellegrino, Pellerano e Bustamante; Méndez, Ivan Moreno, Bustos e Papa (Escudero); Lucas Castromán (Balvorin) e Zárate. Técnico: Ricardo La Volpe. Árbitro - Jorge Larrionda (URU). Horário - 21h45. Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).