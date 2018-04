Internacional tem volta de Kleber e Índio aos treinos

A atividade é preparatória para o jogo de domingo, às 16h, no estádio Centenário de Caxias do Sul, contra o Veranópolis, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Se vencer o returno, o Inter será declarado campeão estadual, uma vez que venceu também a primeira etapa da competição.

Nesta segunda, Dunga contou com a volta do zagueiro Índio e do lateral-esquerdo Kleber. Os dois jogadores participaram normalmente da atividade, porém ainda não estão liberados pelo departamento médico para os jogos.