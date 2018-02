Internacional teme o desgaste físico O cansaço é o principal adversário do Internacional contra o Paysandu, nesta segunda-feira, às 20h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Este é o terceiro jogo da equipe gaúcha em menos de uma semana - e a 10ª partida em 29 dias. Na tarde deste domingo, o técnico Muricy Ramalho comandou um treino leve no Beira-Rio e decidiu que vai escalar força máxima contra o Paysandu. Alex entra na equipe na vaga de Jorge Wágner, que está suspenso. Quem também pode ficar fora é Tinga, que tem reclamado do excesso de partidas - se ele não jogar, será substituído por Wellington. O Internacional tem 62 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro e se mantém na briga pelo título.