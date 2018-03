Internacional tenta ampliar vantagem na A2 Tentando se distanciar ainda mais na liderança do grupo 2, a Internacional enfrenta o Taubaté, neste sábado, às 19 horas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida, que será transmitida ao vivo pela Rede Vida de Televisão, acontece no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. A Inter de Limeira, líder invicto com 17 pontos, conta com o apoio de seus torcedores para chegar à terceira vitória consecutiva na competição. Já o Taubaté, com nove pontos e em quinto lugar, busca a reabilitação para seguir sonhando com a classificação à segunda fase. Ainda pelo grupo 2, neste sábado às 15 horas, o Bragantino (penúltimo - 5 pontos) recebe o Flamengo (quarto colocado - 10) em Osasco, no José Liberati. O estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, continua interditado pelo Ministério Público (MP) por não atender as novas determinações do Estatuto do Torcedor. No outro jogo deste sábado, pelo grupo 1, às 20h45, o Taquaritinga (quarto - 11) vai em busca da quarta vitória contra o Araçatuba (sexto - 8), no estádio Adail Silva, em Taquaritinga. Este confronto será mostrado ao vivo pela ESPN Brasil. A rodada será completada no domingo à tarde, com cinco partidas. Confira: Botafogo x Rio Preto, Olímpia x Comercial, São José x São Bento, Matonense x Nacional e Bandeirante x Francana.